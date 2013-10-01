Журнальный зал

Архив:
|2017
|1
|2016
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2015
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2014
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2013
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2012
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2011
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2010
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2009
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2008
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2007
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2006
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2005
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2004
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2003
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2002
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2001
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|2000
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|1999
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|1998
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|1997
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|1996
|1
|2
|3
«Знамя» - толстый литературный журнал, издающийся с 1931 года, в котором печатались корифеи советской литературы, а после 1985 г. произведения, во многом определившие лицо горбачёвской перестройки и гласности.
Сегодня журнал стремится играть роль выставки достижений литературного хозяйства, публикуя не только признанных мастеров, но прозу и поэзию молодых писателей, которых критика называет будущим русской литературы.
Адрес редакции:
123001, Москва,
Большая Садовая улица, д.2/46.
тт. 699-5238, 699-5283.
E-mail: info@znamlit.ru
Персональный сайт журнала «Знамя» - http://znamlit.ru/