Журнальный зал

Знамя

«Знамя» - толстый литературный журнал, издающийся с 1931 года, в котором печатались корифеи советской литературы, а после 1985 г. произведения, во многом определившие лицо горбачёвской перестройки и гласности.

Сегодня журнал стремится играть роль выставки достижений литературного хозяйства, публикуя не только признанных мастеров, но прозу и поэзию молодых писателей, которых критика называет будущим русской литературы.

Адрес редакции:

123001, Москва,

Большая Садовая улица, д.2/46.

тт. 699-5238, 699-5283.

E-mail: info@znamlit.ru

Персональный сайт журнала «Знамя» - http://znamlit.ru/







