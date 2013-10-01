Журнальный зал

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Знамя

Анонсы номеров

 

     

«Знамя» - толстый литературный журнал, издающийся с 1931 года, в котором печатались корифеи советской литературы, а после 1985 г. произведения, во многом определившие лицо горбачёвской перестройки и гласности.

Сегодня журнал стремится играть роль выставки достижений литературного хозяйства, публикуя не только признанных мастеров, но прозу и поэзию молодых писателей, которых критика называет будущим русской литературы.

Адрес редакции:
123001, Москва,
Большая Садовая улица, д.2/46.
тт. 699-5238, 699-5283.
E-mail: info@znamlit.ru

 

Персональный сайт журнала «Знамя» - http://znamlit.ru/




 

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Контакты

По всем вопросам обращаться к Сергею Костырко

Адрес для писем: zhz@russ.ru

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