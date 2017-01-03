Журнальный зал

Последнее обновление: 03.01.2017 / 10:01
Десять самых востребованных публикаций нон-фикшн 2016 года в «Журнальном зале»
Десять самых востребованных поэтических публикаций 2016 года в "Журнальном зале"
Десять самых востребованных публикаций ЖЗ в 2016 году - Проза
Анонс январского (№1 - 2017) номера журнала "Знамя"
Дмитрий Исакжанов. Доля ангелов
Владимир Лидский. Слепая любовь
Виталий Амурский. Стихи
Владимир Друк. Стихи разных лет
Михаил Айзенберг. Но извини, я тебя перебью
Тимур Кибиров. Генерал и его семья
Андрей Поляков. Орфей в залатанном халате
Елена Долгопят. Русское
Валерий СКОБЛО. Я тоже жил там когда-то...
Екатерина СИМОНОВА. Неузнаваемый воздух
Виктор БРУСНИЦИН. Недра
Н.К. ГИЛЁВ. Эхо баталий
Дэвид Лиман. Боб Дилан – оракул и иконоборец
Борис Херсонский. Ликвидация гетто
Шамшад Абдуллаев. Далеко от Алжира
Вера Зубарева. Запечатлеть Присутствие: в мастерской Беллы Ахмадулиной
Андрей ВОЛОС. Рассказы
Ованес АЗНАУРЯН. Три церкви
Галина КЛИМОВА. Майка, Марфа, Жорж
Улья НОВА. Сказка о слабости
Дмитрий Исакжанов. Доля ангелов
Владимир Лидский. Слепая любовь
Виталий Амурский. Стихи
Владимир Друк. Стихи разных лет
Никита Кривошеин. Просвещения плоды
Михаил Айзенберг. Но извини, я тебя перебью
Тимур Кибиров. Генерал и его семья
Андрей Поляков. Орфей в залатанном халате
Елена Долгопят. Русское
Владимир Берязев. Дымные склоны
Валерий СКОБЛО. Я тоже жил там когда-то...
Екатерина СИМОНОВА. Неузнаваемый воздух
Виктор БРУСНИЦИН. Недра
Н.К. ГИЛЁВ. Эхо баталий
Василий ШИРЯЕВ. Опыты наблюдения за русской поэзией
Дэвид Лиман. Боб Дилан – оракул и иконоборец
Борис Херсонский. Ликвидация гетто
Шамшад Абдуллаев. Далеко от Алжира
Вера Зубарева. Запечатлеть Присутствие: в мастерской Беллы Ахмадулиной
Дмитрий Бобышев. Вокруг большого яблока
Андрей ВОЛОС. Рассказы
Ованес АЗНАУРЯН. Три церкви
Галина КЛИМОВА. Майка, Марфа, Жорж
Улья НОВА. Сказка о слабости
Бахыт КЕНЖЕЕВ. «Время было такое...»
Александр Кушнер. Низшая милость
Михаил Бару. Картонная папка с тесемками
Евгений Коновалов. Поэт и миф Борис Рыжий
Анна Билоус. Джаз-Львов-Ванкувер-джаз
Игорь Иртеньев. Неисправимый
Виталий Науменко. Блю
Давид Маркиш. Конь Кадама. Счастливое случайное начало
Игорь Белавин. Ключ-головоломка, или Размышления о верлибре
ВЛАДИМИР КОЗЛОВ. Человек ниоткуда
ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ. Воспитание чувств
ОЛЬГА СУЛЬЧИНСКАЯ. Золоченая игла
ДАРЬЯ ЕРЕМЕЕВА. Сахалинцы
ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ. Танго в гостинице N
Юлия Вертела. Дереализация
Ирина Батакова. Бульон для Божича
Александр Фролов. Наполовину из огурцов
Деннис Гаде Кофод. Убийство в Вестермарие
Федерико Гарсиа Лорка. Христос
Джордж Микеш. Цица. Биография кошки
Александр Мелихов. Второсортные европейцы и коллективные Афины
Дороти Паркер. Рассказы и афоризмы
Александр Ливергант. Искусство или автомобили?
Переписка Н. Н. Яновского с В. П. Астафьевым
Владимир Яковлев. У иконы чудотворной
Сергей Кузичкин. Двадцать лет и одна ночь
Рон Палин. Настя
Сергей Арутюнов. Немыслимость поэзии
Мария БОТЕВА. Нельма
Евгений ПОПОВ. Социализм с человеческим лицом
Елена КАСЬЯН. В середине строки…
Сергей НОСОВ. Аутентичность
Игорь КОРНИЕНКО. Иду искать!
Демос и истеблишмент: «реферексит»
Философия, социализм и государственное насилие
Андрей Рябов. Августовский путч в контексте российской истории – современной и не только
Алексей Макаркин. ГКЧП в оценках и мнениях 25 лет спустя
Сергей Маркедонов. Август-1991: кавказское измерение
Иван Козлов. «Пусть меня забирают по праву…»
Герман Бер. Ковальски
Сергей Шуба. «Дети правда тебя отпускали одну…»
Андрей Тавров. Клуб Элвиса Пресли
Александр Авербух. Свидетельство четвертого лица
Анна Гедымин. Времена года
Владимир Берязев. Кочевая равнина
Елена Оболикшта. Капли упали в кадр
Александр Бубнов. Уму, душе взвешу думу
Владимир Алейников. Начало
Линор Горалик. Стихи
Антон Нечаев. Облако янтаря
Константин Шавловский. Из цикла «После сияния»
Николай Пророков. Избранное 1963–1967
Игорь Чацкин. Стихи
Ян Каплинский. Улыбка Вегенера
Майя Шварцман. На прежнем незабытом языке
Евгений Чигрин. Песочный праздник
Николай Борисович. Собрание сочленений
Андрей Фамицкий. Чужие знаки..
О. Кудрин. Оптимизм в прошедшем времени
Р. Милнер-Галланд, О. Соболева. Стихотворение Хармса «На смерть Казимира Малевича»
В. Перхин. Андрей Платонов и Лазарь Каганович
Н. Журавлева. Трансформация образов Севастополя в советской литературе 1920-1930-х годов
М. Мудрик. Леонид Мартынов: вопросы без ответов
Владимир Лукичев. Смелая проба Азии
Наталия Азарова. Музыкальный протокол о состоянии дел в мире в 2016 году в восьми бразилиях
Николай Поселягин. Испытание модерностью
Майкл Дэвид-Фокс. Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная?
Катриона Келли. Отклик на статью Майкла Дэвид-Фокса
ИЛЬЯ БЕРКОВИЧ. Два с половиной рассказа
АЛЕКС ТАРН. Мир тесен для инопланетян
ЮЛИЯ СЕГАЛЬ. В конце зимы
ОЛЬГА ФИКС. Бедная Лиза
МИХАИЛ ЗИВ. Стихи разных лет
Верните образ: о последнем рубеже в разговоре о поэзии
Востребованный аутсайдер Бруно К Ойер
О. Дозморов. Скрытый новатор
М. Вирозуб. Большой и трудный Дилан Томас
И. Фаликов. На Дон
Каринэ АРУТЮНОВА. Бумажный театр
Вячеслав ХАРЧЕНКО. Спутник
Юрий ВИННИЧУК. Аптекарь
Игорь ПАВЛЮК. Массовка
Ярослав ПАВУЛЯК. «В моей каморке среди ночи…»
Quo Vadis? Куда идешь? Камо грядеши?
Александр Филиппов. Левиафан: между ужасом и признанием
Александр Рубцов. Власть в стиле постмодерн
Егор Гайдар. Сразу после социализма
Андрей Колесников. 20 тезисов к истории перестройки
Антон Ерхов. Горизонт. Главы 1-11
Александр Големба. Стихи и поэмы
Вагрич Бахчанян. Художники слова
Олег Юрьев. Кирилл Ждаркин, Стеша Огнева, Иосиф Сталин и другие
Сергей Соловьёв. я вот что хочу сказать тебе